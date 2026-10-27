رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از حضور وزیر نیرو در سی‌امین مجمع انرژی و محیط زیست بلاروس با هدف شرکت در نشست عمومی، سخنرانی، حضور در دو پنل تخصصی و دیدار و گفت‌و‌گو با همتای بلاروسی و شماری از مقام‌های سیاسی و اقتصادی این کشور خبر داد.

محمدولی علاءالدینی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره برنامه‌های عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در بلاروس گفت: هدف از این سفر، شرکت در سی‌امین مجمع انرژی و محیط زیست و حضور در مراسم افتتاح رسمی مجمع و نشست عمومی با موضوع توسعه انرژی و اقتصاد است.

وی افزود: حضور در نشست عمومی، نخستین برنامه کاری وزیر نیرو خواهد بود.

علاءالدینی با اشاره به نقاط مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس گفت: دو کشور در مجامع مرتبط با اوراسیا عضویت دارند و هر دو تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا هستند. دیپلماسی انرژی و فناوری‌ها، استفاده از انرژی‌های سبز، فناوری‌های کاهش کربن و مسائل زیست‌محیطی از موضوعات مورد توجه است.

وی با اشاره به حضور ۲۰۰ شرکت در این رویداد افزود: انرژی پیشران اقتصاد جهان است و در این مجمع، دو پنل تخصصی برگزار می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو ادامه داد: سخنرانی وزیر نیرو و حضور هیئت همراه در نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد.

علاءالدینی گفت: وزیر نیرو با همتای بلاروسی خود و شماری از مقام‌های سیاسی و اقتصادی این کشور دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.