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روابط عمومی مرکز بهداشت کیش از برگزاری دو کلاس آموزشی با موضوع بیماریهای سل و آنفلوانزا با هدف ارتقای آمادگی کارکنان مرکز بهداشت کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم مرادی، کارشناس واحد مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت در این کلاس آموزشی مباحث مرتبط با بیماری سل شامل ویژگیهای محیطی بیماری، راهکارهای پیشگیری و کنترل و تحلیل شاخصهای مرتبط را برای شرکت کنندگان ارائه کرد.
اهمیت تشخیص زودهنگام، شناسایی بهموقع موارد ابتلا و نقش آن در قطع زنجیره انتقال بیماریهای سل و آنفلوانزا نیز از سرفصلهای آموزشی این دوره بود.
کلاس آموزشی سل ویژه پزشکان، پرستاران، ماماها، مراقبان سلامت و کارکنان آزمایشگاه و کلاس آنفلوانزا ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان و نیروهای اداری و خدماتی به میزبانی سالن اجتماعات شهید همت مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی برگزار شد.