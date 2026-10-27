به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم مرادی، کارشناس واحد مبارزه با بیماری‌ها مرکز بهداشت در این کلاس آموزشی مباحث مرتبط با بیماری سل شامل ویژگی‌های محیطی بیماری، راهکار‌های پیشگیری و کنترل و تحلیل شاخص‌های مرتبط را برای شرکت کنندگان ارائه کرد.

اهمیت تشخیص زودهنگام، شناسایی به‌موقع موارد ابتلا و نقش آن در قطع زنجیره انتقال بیماری‌های سل و آنفلوانزا نیز از سرفصل‌های آموزشی این دوره بود.

کلاس آموزشی سل ویژه پزشکان، پرستاران، ماماها، مراقبان سلامت و کارکنان آزمایشگاه و کلاس آنفلوانزا ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان و نیرو‌های اداری و خدماتی به میزبانی سالن اجتماعات شهید همت مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی برگزار شد.