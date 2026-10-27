فرمانده مرزبانی استان خوزستان:در جریان عملیات مأموریتی مرزبانان استان خوزستان طی امسال (۱۴۰۵)، بیش از ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق و ۱۴۰ فروند شناور در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند توقیف و ۴۴۵ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،فرمانده مرزبانی استان خوزستان سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: مرزبانان استان خوزستان در جریان اقدامات عملیاتی و مأموریت‌های مقابله‌ای خود طی سال جاری، موفق به کشف دو میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۹۲ لیتر سوخت قاچاق در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه ۴۴۵ نفر دستگیر و ۱۴۰ فروند شناور در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان افزود: در جریان این اقدامات ۴۴۵ نفر دستگیر و ۱۴۹ دستگاه خودرو و ۱۴۰ فروند شناور مرتبط با پرونده‌های قاچاق سوخت توقیف شدند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل مرز‌های آبی استان تصریح کرد: مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با عوامل انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از جمله مأموریت‌های مرزبانی در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در مرز‌های آبی کشور است.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به ارزش سوخت‌های کشف شده، یادآور شد: ارزش ریالی سوخت‌های کشف‌شده بر اساس ارزیابی کارشناسان سه هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.