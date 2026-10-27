دادستان عمومی و انقلاب شوش از آغاز طرح شناسایی ساختمان‌ها و اماکن ناایمن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیرخانی با اشاره حوادث تلخ و ناگوار ناشی از ناایمنی ابنیه در کشور در سال‌های اخیر افزود: وقوع چنین حوادثی ضرورت شناسایی زودهنگام ساختمان‌های پرخطر، بررسی دقیق وضعیت ایمنی اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در این زمینه ضمن حمایت از اقدامات پیشگیرانه، با افراد و دستگاه‌هایی که در ایمن‌سازی ابنیه کوتاهی کنند، برخورد قانونی خواهد کرد و در راستای رفع نواقص و اصلاح وضعیت ساختمان‌های ناایمن، دستورات مقتضی را صادر می‌نماید.

دادستان عمومی و انقلاب شوش با تأکید بر مسئولیت نهاد‌های تخصصی در نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها خاطرنشان کرد: رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت در برابر حریق)، مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) و مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) امری ضروری است و سازمان نظام مهندسی باید در چارچوب وظایف قانونی خود بر اجرای این مقررات نظارت داشته باشد.

امیرخانی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد‌های ایمنی در مراکز درمانی و بیمارستانی، بر ضرورت نظارت مستمر مسئولان ذی‌ربط بر مخاطرات محیطی این مراکز تأکید کرد.

وی در پایان اعلام کرد: بر اساس دستور صادرشده، آتش‌نشانی شهرداری شوش موظف است ساختمان‌ها و اماکن ناایمن را شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی و پیگیری‌های قضایی به دادستانی معرفی کند.