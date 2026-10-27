پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی طرح رودکنار دره گردشگری گردو به حدود ۷۸ درصد رسیده و تعریض مسیر کمربند پیرامونی نیز در سه کیلومتر ابتدایی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، عملیات اجرایی طرح رودکنار در دره گردشگری گردو با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۸ درصد، در حال انجام است.

در ادامه روند اجرای این پروژه، عملیات مالون‌کاری و اجرای سنگ ورقه‌ای در بستر مسیل در دستور کار قرار دارد. این اقدامات با هدف ساماندهی و بهسازی مسیر مسیل و تکمیل بخش‌های اجرایی پروژه دنبال می‌شود.

پروژه رودکنار به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی در محدوده دره گردشگری گردو، مراحل اجرایی خود را با تمرکز بر تکمیل عملیات عمرانی و بهسازی محیطی ادامه می‌دهد.

عملیات سنگ‌برداری و اصلاح مسیر در رینگ پیرامونی دره گردشگری گردو نیز با هدف تأمین عرض استاندارد مسیر و آماده‌سازی بستر اجرای طرح، در محدوده‌ای به طول سه کیلومتر از کیلومتر صفر تا کیلومتر سه در حال اجراست.

طول کلی این طرح حدود شش کیلومتر است و بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، حجم عملیات سنگ‌برداری در محدوده سه‌کیلومتری موردنظر، پس از اصلاح مسیر، حدود ۵۱ هزار مترمکعب خواهد بود. تاکنون نیز حدود هفت هزار مترمکعب عملیات برداشت سنگ انجام شده است.

اکنون، هشت دستگاه بیل مکانیکی مجهز به پیکور، یک دستگاه بیل مکانیکی مجهز به پاکت و پنج دستگاه کامیون کمپرسی در این عملیات فعال هستند و روند برداشت سنگ و اصلاح مسیر را دنبال می‌کنند.

با توجه به سختی و مقاومت بالای سنگ در محدوده اجرای پروژه، سرعت عملیات اجرایی با محدودیت‌هایی مواجه شده است؛ با این حال، فعالیت ماشین‌آلات و عملیات سنگ‌برداری با هدف تأمین عرض استاندارد و پیشبرد مراحل اجرایی رینگ پیرامونی ادامه دارد.