به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی اصغر دادش پور گفت: از ابتدای فصل صید امسال ۱۵ مهر تاکنون، ۱۲۳ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان از دریای کاسپین در گیلان صید شد.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد این میزان صید به وزن ۱۰۴ تن و ۵۵ کیلوگرم را ماهی کفال تشکیل می‌دهد، افزود: بیش از ۱۱ تن معادل ۹ درصد صید امسال را ماهی سفید و ۶ درصد بقیه را ماهیان سوف تشکیل می‌دهد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: ۳ هزار و ۶۷۲ صیاد عضو ۴۸ شرکت تعاونی پره صیادی در آب‌های ساحلی دریای کاسپین در گیلان، در فصل صید امسال برای کسب روزی حلال تلاش می‌کنند.

علی اصغر دادش پور با اشاره به شرایط آب و هوایی گیلان و بارش‌های فصل سرما و همچنین رویکرد اداره کل شیلات استان مبنی بر چند منظوره کردن شرکت‌های صیادی گیلان، افزود: برای بهبود معیشت صیادان گیلانی؛ ترغیب و کمک به راه اندازی مشاغل گردشگری ساحلی و دریایی، گردشگری شیلاتی، ارائه خدمات مرتبط با شیلات و پرورش ماهی در سواحلی که در اختیار آن هاست، در دستور کار قرار دارد.