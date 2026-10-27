مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از تصویب ۲۱۵ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: اجرای این مصوبات با هدف حل مشکلات تولیدکنندگان، تقویت اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی با اشاره به اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: روند اجرای مصوبات این ستاد تا دستیابی به نتایج مورد نظر پیگیری می‌شود و جلسات کارشناسی با حضور ذی‌نفعان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی برگزار می‌شود.

وی افزود: جلسات ستاد به‌صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود و در بسیاری از موارد، اعضای ستاد با حضور میدانی در واحد‌های تولیدی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم، حمایت از فعالیت‌های تجاری و افزایش صادرات را از دیگر محور‌های فعالیت این ستاد دانست و گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف صادراتی استان در دستور کار قرار دارد.

کریمی با اشاره به عملکرد صادراتی قم در نیمه نخست امسال بیان کرد: در این مدت حدود ۱۳۶ هزار تن انواع کالا در قالب ۲ هزار و ۸۴۲ اظهارنامه از استان صادر شده است. همچنین بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی در قم وجود دارد که فعالان اقتصادی از ظرفیت آنها برای توسعه تجارت بهره می‌برند.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی، یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی و یک شهرک غیردولتی است. بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعالیت می‌کنند که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

طرح‌های صنعتی فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور از اولویت‌های استان قم برای صدور مجوز و حمایت از سرمایه‌گذاری هستند؛ رویکردی که با هدف افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود.