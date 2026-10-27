بر اساس پیش بینی ها در پایان این فصل ، سه تا سه هزار و ۵۰۰ تن پنبه از کشتزار‌های بخش سنخواست شهرستان جاجرم برداشت می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برداشت پنبه در ۹۰۰ هکتار از مزارع سنخواست از توابع جاجرم با پیش‌بینی تولید بالغ بر ۳ هزار تن آغاز شد .

پس از ماه‌ها انتظار و طی فرآیند رشد، مزارع سنخواست اکنون آماده برداشت محصول پنبه هستند.

بر اساس گزارش‌های میدانی و برآورد کارشناسان جهادکشاورزی منطقه، پیش‌بینی می‌شود در پایان این فصل، مجموع تولید این محصول در سطح ۹۰۰ هکتار از مزارع، بین ۳ تا ۳.۵ هزار تن باشد.

انتظار می‌رود با مدیریت صحیح فرآیند برداشت و حمل‌ونقل، محصول با کیفیت بالا به مراکز فرآوری و صنایع نساجی ارسال گردد.