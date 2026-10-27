رادیو برنامه‌های مختلفی همچون «نشان افتخار» ، «میز فرهنگ» ، «ققنوس» ، «امکان تا اسکان» و «بازگشت رویا» را با موضوعات مختلف برای شنوندگان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نشان افتخار» با معرفی محمدامین ریاحی، نویسنده، ادیب و تاریخ‌نگار برجسته ایرانی، به مرور زندگی و فعالیت‌های علمی و پژوهشی او در حوزه زبان و ادبیات فارسی و پاسداشت نقش وی در حفظ و معرفی میراث فرهنگی ایران می‌پردازد

این برنامه در هر قسمت با روایت زندگی و دستاورد‌های چهره‌های برجسته ایران، مخاطبان را با شخصیت‌هایی آشنا می‌کند که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، سهم ارزشمندی در غنای فرهنگ و هویت ایرانی داشته‌اند.

در این قسمت، زندگی و فعالیت‌های محمدامین ریاحی، از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات فارسی، مرور می‌شود، ادیبی که بخش مهمی از عمر خود را صرف تحقیق درباره متون کهن فارسی، تاریخ ادبیات و شناخت میراث فرهنگی ایران کرد.

ریاحی در کنار فعالیت‌های ادبی، در حوزه تاریخ‌نگاری و تصحیح متون نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. پژوهش‌های او درباره چهره‌های ادبی و تاریخی ایران و تلاش برای معرفی دقیق‌تر آثار و شخصیت‌های برجسته گذشته، نقش مؤثری در گسترش مطالعات ادبی و تاریخی کشور ایفا کرد.

آثار و پژوهش‌های محمدامین ریاحی، نمونه‌ای از پیوند دانش، پژوهش و پاسداری از میراث مکتوب ایران است، چهره‌ای که با کوشش علمی و نگاه دقیق به متون و رویداد‌های تاریخی، سهمی ماندگار در شناخت و معرفی فرهنگ و ادب فارسی بر جای گذاشت.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۲:۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «میز فرهنگ» امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۷، با محوریت بررسی راهکار‌های حمایت از پیوست‌های فرهنگی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، پیشگیری از تعارض‌های فرهنگی و معرفی ابزار‌های سنجش میزان انطباق طرح ها با فرهنگ جامعه پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و سردبیری اسماعیل شامانیان و با اجرای ناصر قوام‌پور، به واکاوی چالش‌ها، الزامات و راهکار‌های اجرایی پیوست‌های فرهنگی در طرح‌های کلان کشور می‌پردازد.

در این برنامه، موضوعاتی همچون پیشگیری از تعارض‌های فرهنگی، جلوگیری از تخریب هویت محلی و معرفی ابزار‌های سنجش میزان انطباق پروژه‌ها با ارزش‌ها و اقتضائات فرهنگی جامعه بررسی خواهد شد.

در این برنامه نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد‌های عمومی غیردولتی درباره موضوع موازی‌کاری در این حوزه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. همچنین، دکتر عباس صفایی‌مهر به‌عنوان مهمان حضوری و دکتر عبدالله معتمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه، به‌صورت تلفنی دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده بیان خواهند کرد. هماهنگی این برنامه بر عهده مژگان پارساحسینی است و حمیرا فراتی گزارش‌های مردمی آن را تهیه می‌کند.

برنامه زنده «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، با تمرکز بر نقش‌آفرینی ادبیات در هویت‌سازی اجتماعی، مروری بر اندیشه‌های نشریه «دیده‌بان اندیشه» و گرامیداشت سالروز درگذشت یحیی آرین‌پور، پخش می شود.

در این برنامه، دکتر حامد صلاحی، سخنران نشست ادبی «روزگار» در سرای اهل قلم، به‌صورت تلفنی مهمان «ققنوس» خواهد بود تا درباره اهداف و رویکرد‌های این نشست ادبی و برنامه نشست امروز، با حضور او و شاعران و نویسندگانی، چون محمد عزیزی، مریم صرافین، فائزه جنیدی، محمد مفتاحی، محمود برآبادی، نازنین سیف‌اللهی و علی رزاقی‌بهار در سرای اهل قلم، توضیح دهد.

این پرسش کلیدی که «آیا ادبیات فقط هویت یک جامعه را بازتاب می‌دهد یا می‌تواند در ساختن و تغییر دادن آن نیز نقش داشته باشد؟» به‌عنوان محور مشارکت مخاطبان در این برنامه مطرح می‌شود.

همچنین، در بخش دیگری از گفت‌و‌گو‌های این قسمت، مرضیه ادهم، سخنران و نویسنده شصتمین شماره نشریه «دیده‌بان اندیشه»، درباره مباحث مطرح‌شده در این شماره سخن خواهد گفت.

پخش برنامک‌های موضوعی، از جمله «نگاهی به کتاب از صبا تا نیما» به مناسبت سالروز درگذشت یحیی آرین‌پور، پژوهشگر برجسته تاریخ ادبیات معاصر، همچنین «در کوچه‌های کودکی» و «وطن فارسی»، از دیگر بخش‌های متنوع این مجله عصرگاهی رادیو فرهنگ است.

«ققنوس» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه سادات علوی‌نکو، مشاوره محتوایی مرتضی صداقتگو و اجرای مهدی محمدیان، امروز ساعت ۱۵، از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

نمایش رادیویی «بازگشت رویا» با محوریت بازگشت زنی به ایران پس از سه دهه زندگی در غربت و مواجهه دوباره با گذشته و روابط خانوادگی، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این نمایش داستان رویا الفت را روایت می‌کند که پس از سی سال زندگی در غربت به ایران بازمی‌گردد، بازگشتی که با راز‌های ناگفته و خاطراتی تلخ همراه است. دیدار دوباره او با خواهرش بهناز نیز به‌جای تجدید دیدار و صمیمیت، دلخوری‌های کهنه و زخم‌های التیام‌نیافته گذشته را زنده می‌کند.

«بازگشت رویا» روایتی از خواهرانگی، حسرت و راز‌هایی است که با گذشت زمان همچنان بر روابط خانوادگی سایه انداخته‌اند.

حمید منوچهری کارگردانی این نمایش رادیویی را بر عهده دارد و یاسمن شکرگزار نویسنده آن است.

اشرف‌السادات اشرف‌نژاد به‌عنوان تهیه‌کننده، محمدرضا قبادی‌فر به‌عنوان افکتور و علی حاجی‌نوروزی به‌عنوان صدابردار در تولید این اثر همکاری دارند.

صفا آقاجانی، مجید حمزه، علی میلانی، نوشین حسن‌زاده، رامین پورایمان، امیرعباس توفیقی، بهادر ابراهیمی، بیتا خارستانی و شهین نجف‌زاده نیز از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

نمایش رادیویی «بازگشت رویا» هر شب، ساعت ۲۳:۳۰، از رادیو نمایش پخش و روز بعد، ساعت‌های ۰۶:۳۰ و ۱۴:۰۰، بازپخش می شود.

برنامه «امکان تا اسکان» با موضوع بررسی فرآیند واگذاری اراضی ملی و دولتی و مراحل آن از شناسایی زمین تا آغاز ساخت‌وساز پخش می شود.

در این برنامه، تازه‌ترین اخبار حوزه مسکن با گزارش محبوبه کباری، خبرنگار حوزه مسکن ارائه و ابعاد حقوقی و اجرایی فرآیند واگذاری اراضی ملی و دولتی با حضور کارشناسان و فعالان این حوزه بررسی می‌شود.

در بخش کارشناسی برنامه، نصیر مشایخ، کارشناس حقوق ثبت اسناد و املاک، به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با واگذاری اراضی و مراحل قانونی آن می‌پردازد.

همچنین مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان، درباره ابعاد اجرایی و چالش‌های مرتبط با این فرآیند گفت‌و‌گو خواهد کرد.

بررسی و گزارش عملکرد نهضت ملی مسکن در استان ایلام نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است که با حضور فرید افسرده، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام، انجام می‌شود.

برنامه «امکان تا اسکان» با هدف اطلاع‌رسانی و بررسی مسائل و تحولات حوزه مسکن، سه‌شنبه‌ها، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می شود.