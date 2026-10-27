به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قباد مرادی مدیر مرکز مبارزه با بیماریهای واگیر دار وزارت بهداشت با اشاره به اجرای نظام دیده‌بانی عفونت‌های تنفسی در کشور گفت: وضع بیماری‌های تنفسی به‌صورت هفتگی در مراکز منتخب ۱۵ استان کشور بررسی می‌شود و نتایج این پایش‌ها، به‌ویژه درباره کووید ۱۹ و آنفلوآنزا، به‌طور مستمر ارزیابی می شود



وی افزود: در این نظام پایش، مراکز سرپایی و بستری منتخب بررسی می‌شوند و با ارزیابی علائم مراجعان، از جمله تب و سرفه، و انجام نمونه‌گیری‌های آزمایشگاهی، تغییرات میزان گردش ویروس‌های تنفسی مشخص می‌شود. همچنین وضع بیماری‌ها در سطح جهان نیز به‌طور مستمر رصد می‌شود.



مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اعلام آخرین آمار در اختیار این مرکز اظهار کرد: تا شنبه دوم آبان‌ماه، میزان مثبت شدن آزمایش کووید ۱۹ در میان افراد دارای تب و سرفه ۱۶.۵ درصد و میزان مثبت شدن آزمایش آنفلوآنزا ۱۰.۶ درصد بوده است.



مرادی با بیان اینکه عبور میزان مثبت شدن آزمایش‌ها از ۱۰ درصد به‌عنوان آستانه هشدار در نظر گرفته می‌شود، تأکید کرد: با عبور این شاخص از سطح هشدار، اطلاع‌رسانی‌ها و توصیه‌های بهداشتی تشدید می‌شود و توجه به مراقبت‌های پیشگیرانه، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.



تشخیص کرونا و آنفلوآنزا با آزمایش امکان‌پذیر است



وی با اشاره به شباهت علائم کرونا، آنفلوآنزا و سرماخوردگی گفت: سرماخوردگی معمولاً با علائم خفیف‌تر و شروع تدریجی همراه است و عطسه و آبریزش بینی در آن شایع است، درحالی‌که آنفلوآنزا اغلب به‌صورت ناگهانی با تب، بدن‌درد و کوفتگی بروز می‌کند.



مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت افزود: علائم کرونا نیز ممکن است با دو بیماری دیگر هم‌پوشانی داشته باشد و در برخی موارد با تنگی نفس همراه شود؛ بنابراین تشخیص قطعی تنها بر اساس علائم ظاهری همیشه امکان‌پذیر نیست و در صورت نیاز باید از آزمایش‌های تشخیصی استفاده کرد.



به گفته وی، آزمایش‌های تشخیص کرونا و آنفلوآنزا در آزمایشگاه‌ها در دسترس هستند و بر اساس اطلاعات وی، در صورت تجویز پزشک می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. همچنین تشخیص دقیق بیماری، به‌ویژه در بیماران در معرض خطر، می‌تواند در انتخاب درمان مناسب مؤثر باشد.



هشدار درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها



مرادی با هشدار نسبت به پیامدهای مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها، مقاومت میکروبی را یکی از چالش‌های جدی آینده نظام سلامت دانست و گفت: مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها، چه از سوی مردم و چه در نتیجه تجویزهای غیرضروری، موجب افزایش مقاومت میکروب‌ها به داروها می‌شود.



وی با اشاره به آمارهای مربوط به مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، میزان مصرف این داروها در کشور بالاست و در برخی شاخص‌های گزارش‌شده بین‌المللی نیز وضعیت نامطلوبی مشاهده شده است.



مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش مقاومت میکروبی می‌تواند درمان برخی عفونت‌ها را دشوار کند، افزود: در مواردی، باکتری‌هایی مانند آسینتوباکتر به میزان بالایی در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌اند و همین مسئله انتخاب داروی مؤثر برای درمان بیماران را با مشکل مواجه می‌کند.



وی تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌شوند و مصرف آن‌ها برای بیماری‌های ویروسی مانند کرونا و آنفلوآنزا، بدون تشخیص عفونت باکتریایی هم‌زمان، ضرورتی ندارد. ازاین‌رو، مردم باید از مصرف خودسرانه این داروها خودداری کنند و تجویز آنتی‌بیوتیک نیز صرفاً در موارد ضروری و با تشخیص پزشک انجام شود.



تأکید بر تزریق واکسن آنفلوآنزا در گروه‌های پرخطر



مرادی درباره اثربخشی واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: ویروس آنفلوآنزا هر سال دچار تغییراتی می‌شود و ترکیب واکسن نیز متناسب با سویه‌های در گردش به‌روزرسانی می‌شود.



وی با بیان اینکه اثربخشی واکسن آنفلوآنزا معمولاً حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد است، افزود: واکسن لزوماً از تمام موارد ابتلا جلوگیری نمی‌کند، اما می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به بیماری شدید و بستری نیز نقش داشته باشد.



به گفته مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، زنان باردار و کارکنان حوزه بهداشت و درمان از جمله گروه‌هایی هستند که تزریق واکسن برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.



وی ادامه داد: با وجود دشواری‌های تأمین واکسن در سال جاری، بخشی از واکسن‌ها از طریق نظام بهداشتی به‌صورت رایگان در اختیار گروه‌های پرخطر قرار گرفته و بخشی نیز از طریق داروخانه‌ها عرضه شده است. توصیه می‌شود افراد واجد شرایط که هنوز واکسن نزده‌اند، در صورت دسترسی برای تزریق آن اقدام کنند.



تهویه کلاس‌ها و ماندن دانش‌آموزان بیمار در خانه



مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به همکاری این وزارتخانه با آموزش‌وپرورش در زمینه کنترل بیماری‌های واگیر گفت: وضعیت بیماری‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود و در صورت نیاز، اقدامات مداخله‌ای انجام خواهد شد.



مرادی با تأکید بر احتمال انتقال عفونت‌های تنفسی در محیط‌های پرتجمع، به‌ویژه مدارس، اظهار کرد: تهویه مناسب کلاس‌های درس، آموزش شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت بهداشت هنگام عطسه و سرفه از مهم‌ترین راهکارهای کاهش انتقال بیماری‌هاست.



وی افزود: دانش‌آموزانی که به بیماری‌های تنفسی مبتلا می‌شوند، باید تا زمان بهبودی در خانه بمانند و از حضور در مدرسه خودداری کنند. مسئولان مدارس نیز باید با خانواده‌ها همکاری کنند تا از انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان جلوگیری شود.



مرادی در پایان بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، توجه به گروه‌های پرخطر و پرهیز از مصرف خودسرانه داروها تأکید کرد و این اقدامات را در کاهش پیامدهای عفونت‌های تنفسی مؤثر دانست.