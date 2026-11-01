به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه اقامه نماز جماعت در مدارس گفت: همانند سال‌های گذشته، روزهای سه‌شنبه با حضور نماینده ولی‌فقیه در یکی از مدارس شهر یاسوج نماز جماعت برگزار می‌شود و در دیگر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز ائمه جمعه با حضور در مدارس در برگزاری نماز جماعت مشارکت می کنند.

رضایی از مدیران مدارس، معلمان و عوامل اجرایی خواست با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه برگزاری منظم و باشکوه نماز جماعت را فراهم کنند.

وی خطاب به دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و آنچه امروز در مدرسه می‌آموزند، در ساختن آینده کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین باید از فرصت دوران دانش‌آموزی برای تحصیل، رشد اخلاقی و کسب مهارت استفاده کنند.



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