بازار مصالح ساختمانی امروز سه‌شنبه (۵ آبان ۱۴۰۵)، با کاهش قیمت در شماری از محصولات میلگرد و نوسان در بازار تیرآهن همراه شد؛ در این میان، قیمت سیمان در آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، ثابت بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت تیرآهن امروز (۵ آبان ۱۴۰۵) در محصولات مختلف با نوسان همراه شد و برخی مقاطع کاهش یا افزایش قیمت را تجربه کردند.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان کاهش، به قیمت ۱۴۳ هزار و ۶۴۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۶ هزار و ۴۵۴ تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۸ نرمال با ۲ هزار تومان افزایش، به ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با ۴ هزار تومان افزایش، به قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان عرضه شد.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان کاهش، به نرخ ۱۳۹ هزار و ۹۰ تومان رسید و تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو هر دو با قیمت ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان عرضه شدند.

همچنین تیرآهن ۱۶ کرمانشاه و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب هر کدام ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان قیمت‌گذاری شدند.

نرخ میلگرد در بازار

بازار میلگرد امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در شماری از محصولات با کاهش قیمت همراه شد و افت نرخ در برخی مقاطع به ۹ هزار تومان رسید.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۹ هزار تومان کاهش، به قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان رسید و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۴ هزار و ۹۰ تومان عرضه شد و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی نیز با ۹ هزار تومان کاهش، به نرخ ۱۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان کاهش، ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز با ۵۰۰ تومان کاهش، به نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

در سایر محصولات، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۱۲۰ هزار تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه شدند.

ثبات نرخ سیمان در بازار

قیمت سیمان عمده در آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، بدون تغییر باقی ماند و محصولات مختلف با قیمت‌های متفاوت در بازار عرضه شدند.

سیمان پاکتی اصفهان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت داشتند.

سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان و ، سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه شدند.

همچنین سیمان پاکتی صوفیان ۳۱۴ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.











