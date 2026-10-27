به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهدی فتاحیان گفت: عصر دیروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه، پس از وقوع انفجار در محدوده یک منزل مسکونی در محله ملاحسینی جعفرآباد بلافاصله ۱۲ آتش‌نشان با چهار دستگاه خودروی امدادی از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها به محل اعزام شدند و حدود ۹ دقیقه پس از اعلام حادثه در محل حضور یافتند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که یک واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و بیش از هشت واحد مسکونی دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده گفت: تیم‌های جست‌و‌جو و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز به سرعت در محل حضور یافتند و نیرو‌های اورژانس و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز نیز برای رسیدگی به وضعیت مصدومان، بررسی تأسیسات و مدیریت شرایط در منطقه حضور یافتند.

فتاحیان با بیان اینکه این حادثه ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت گفت: ۱۰ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند که یک نفر از آنان که یک مَرد بود، جان خود را در بیمارستان از دست داد و ۹ مصدوم دیگر نیز بستری شدند که طبق آخرین گزارش‌ها در وضعیت عمومی مساعد و تحت درمان هستند.

وی افزود: در ادامه و در جریان آواربرداری ها، پیکر یک زن و ۲ مرد از زیر آوار خارج شد.

فتاحیان درباره علت اولیه وقوع حادثه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه هم‌زمان با عملیات حفاری شرکت آب و فاضلاب برای اجرای لوله‌گذاری فاضلاب و برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز رخ داده است و البته جزئیات دقیق و ابعاد فنی حادثه باید از سوی مراجع کارشناسی بررسی و اعلام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر تداوم عملیات آواربرداری خاطرنشان کرد: نیرو‌های امدادی همچنان در محل حضور دارند و بررسی بخش‌های آسیب‌دیده برای اطمینان از نبود افراد زیر آوار و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مجاور ادامه دارد.

وی گفت:بر اساس اظهارات همسایگان و نزدیکان حادثه‌دیدگان، تاکنون احتمال مدفون بودن فرد دیگری زیر آوار مطرح نشده است؛ با این حال، عملیات تا تکمیل بررسی‌ها ادامه خواهد یافت.

فتاحیان گفت: آب و برق محله وصل است و دستگاه‌های مسئول در حال انجام اقدامات لازم برای مدیریت پیامد‌های حادثه و تداوم خدمات‌رسانی به ساکنان هستند.