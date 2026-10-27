رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از برگزاری دوره آموزشی رایگان «همیار اورژانس» با هدف افزایش آمادگی شهروندان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر روزبه مقدم رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای آگاهی و توانمندی شهروندان در ارائه کمک‌های اولیه و انجام اقدامات ضروری تا پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی برگزار می‌شود.

وی افزود: عموم علاقه‌مندان می‌توانند در این دوره شرکت کنند و نمایندگان ادارات، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مدارس، واحد‌های صنعتی و سایر مجموعه‌های عمومی و خصوصی نیز امکان حضور در این برنامه آموزشی را دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحثی از جمله کمک‌های اولیه، اقدامات اولیه برای بیماران ترومایی، رفع انسداد راه هوایی و احیای قلبی‌ریوی پایه (CPR) آشنا می‌شوند.

مقدم خاطرنشان کرد: آموزش این مهارت‌ها می‌تواند توانایی افراد را برای واکنش صحیح در شرایط اضطراری افزایش دهد و به انجام اقدامات اولیه مؤثر برای نجات جان مصدومان پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی کمک کند.