رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در حدود ۶۰ نقطه استان خبر داد و خواستار برگزاری این مراسم در روستا‌های پرجمعیت و شهرک‌های دور از مراکز شهرستان‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی خیور گفت: مسئولان شهرستان‌ها و بخش‌ها باید زمان و مکان راهپیمایی را برای اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها اعلام کنند.

وی با تأکید بر تبیین جریان مقاومت و تحولات مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داد: استادان، نخبگان، مبلغان حوزه‌های علمیه و کارشناسان سیاسی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند؛ همچنین باید از طرح مطالبی که به وحدت و انسجام ملی آسیب می‌زند، پرهیز شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از تدارک نمایشگاه‌ها و غرفه‌های فرهنگی با مشارکت آموزش‌وپرورش، بسیج دانش‌آموزی و سپاه خبر داد و افزود: هم‌زمانی ۱۳ آبان با هفته بسیج دانش‌آموزی، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی با محور استکبارستیزی را فراهم می‌کند