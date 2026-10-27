به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نادری رئیس هیئت پارلمانی ایران در حاشیه دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌هایی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای برای تأمین منافع ملی گفت: مقابله با یکجانبه‌گرایی و استعمارگری قدرت‌های غربی و به شکل خاص ایالات متحده آمریکا، از دستورکار‌های جمهوری اسلامی ایران است و عضویت در بریکس نیز با هدف تقویت این رویکرد و شکستن انحصارگرایی غربی دنبال می‌شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به روند عضویت ایران در گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای افزود: جمهوری اسلامی ایران طی سه تا چهار سال اخیر یعنی از سال ۱۴۰۰ به بعد، توانست عضویت در این دو مجموعه را بدست آورد که اقدامات صورت گرفته در دوره شهید رئیسی و همچنین مصوبات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، نقش مؤثری در فراهم شدن زمینه این عضویت‌ها داشت.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های این مجموعه‌ها به‌تدریج در حال شکوفایی و تحقق است، اظهار کرد: اگر با همین رویکرد مسیر پیش‌رو را ادامه دهیم، می‌توان به آینده این همکاری‌ها امیدوار بود.

مقابله با یکجانبه‌گرایی، محور مشترک اعضای بریکس

نادری با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها و اولویت‌های کشور‌های عضو بریکس تصریح کرد: کشور‌های عضو این مجموعه اهداف و دستورکار‌های متفاوت و متنوعی دارند، اما موضوعی که زمینه گردهمایی آنها را فراهم کرده مسئله‌ای است که بر سر آن اجماع دارند و آن، مقابله با یکجانبه‌گرایی غربی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستورکار جمهوری اسلامی ایران با کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی و همچنین سایر اعضای بریکس در بسیاری از زمینه‌ها متفاوت است و ممکن است در برخی پرونده‌ها اختلاف‌نظر‌های جدی نیز وجود داشته باشد؛ با این حال، در سطح کلان و در زمینه ضرورت مقابله با یکجانبه‌گرایی غربی و آمریکایی، زمینه مشترکی میان اعضا وجود دارد.

حضور فعال ایران در مجامع پارلمانی بریکس

رئیس هیئت پارلمانی ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با همین رویکرد به بریکس پیوسته و تلاش می‌کند از ظرفیت این مجموعه برای پیشبرد منافع ملی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی بهره بگیرد.

نادری با ابراز امیدواری نسبت به حضور مؤثر هیأت پارلمانی کشورمان در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در هند مانند سایر دوره ها، گفت: ترکیب فعلی هیأت از ظرفیت مناسبی برخوردار است و آقایان مقتدایی، رئیس و حدادی، نایب‌رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند از افراد متخصص و آشنا به این حوزه هستند.

برگزاری ۴ تا ۵ دیدار در حاشیه دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای دیدار‌ها و تبادل نظر با طرف‌های مختلف عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمانی، برای انجام دست‌کم چهار تا پنج دیدار رسمی دوجانبه در حاشیه اجلاس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که امیدواریم طی یکی دو روز آینده برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت اعضای حاضر در هیأت پارلمانی ایران خاطرنشان کرد: اعضای فعلی هیأت پارلمانی ایران از توانمندی و تخصص لازم برخوردارند و امیدواریم با برگزاری دیدار‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه مناسبی برای پیگیری اهداف جمهوری اسلامی ایران در مجمع پارلمانی بریکس فراهم شود.

بر اساس این گزارش، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان رئیس هیئت پارلمانی ایران، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس به دهلی نو پایتخت هندوستان سفر کرده‌اند.