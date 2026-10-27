کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه، کیش و سیریک وقوع ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ ظهر تا شب، ناپایداری جوی و توفان تندری در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در محدوده دریا و از ظهر تا شب در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، خمیر، لنگه، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

سی سی پور توصیه کرد: امروز از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم به کار گرفته شود.

او خاطرنشان کرد: امروز وزش باد‌های جنوب شرقی برروی دریا و بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه، کیش و سیریک وقوع ناپایداری جوی، تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفتن به دریا خودداری کنند.

سی سی پور گفت: امروز از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.