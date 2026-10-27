به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دادگاه تجدیدنظر آمریکا با درخواست وزارت دادگستری دولت ترامپ برای جلوگیری از شمارش بیش از ۲۰ هزار رأی پستی در کالیفرنیا مخالفت کرده؛ آرایی که دولت مدعی است ممکن است متعلق به افراد غیرشهروند باشد.

این تصمیم با رأی دو قاضی در برابر یک قاضی صادر شد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی بازگرداند. قضات همچنین نسبت به اعتبار داده‌های مورد استناد دولت و احتمال محروم شدن رأی‌دهندگان واجد شرایط از حق رأی ابراز نگرانی کردند.

دولت ترامپ این اقدام را با هدف جلوگیری از رأی دادن غیرشهروندان توجیه کرده، اما مقام‌های کالیفرنیا آن را دخالت در اختیار ایالت برای اداره انتخابات دانسته‌اند.