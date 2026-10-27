اداره کل هواشناسی استان قم از صاف تا قسمتی ابری بودن آسمان قم در روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد دمای هوا امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای هوای قم امروز ۲۶ درجه و کمینه دما ۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. سرعت وزش باد نیز بین ۶ تا ۱۱ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، جهت وزش باد در استان قم شرقی تا غربی خواهد بود.