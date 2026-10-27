مردم لرستان در دویست‌وچهلمین تجمع شبانه با اشاره به اعتراف مقامات آمریکایی مبنی بر شکست این کشور در جنگ با ایران، بر لزوم ولایتمداری و حمایت از نیرو‌های مسلح تأکیدکردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، خیابان‌ها و میادین لرستان در دویست‌وچهلمین تجمع شبانه، همچنان شاهد حضور پرشور مردم بود، حضوری که در کنار اعتراف مقامات آمریکایی به خسارت‌های جنگ، بر عزم ملت ایران برای ایستادگی و حفظ اقتدار ملی تأکید دارد.

همزمانی این شب‌های حضور مردمی با هفته پدافند غیرعامل، فرصتی برای توجه به نقش مردم در پیشگیری از تهدیدها، مقابله با جنگ روانی دشمن و افزایش آمادگی در شرایط بحرانی است.