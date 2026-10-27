در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در بندرعباس، از فعالان، نقش آفرینان و فرهنگ سازان این حوزه در هرمزگان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: در این مراسم مدیران چهار واحد اقتصادی، بعنوان واحد‌های نمونه استانی در حوزه تولید استاندارد، معرفی شدند و از مسئول یک آزمایشگاه نیز به علت دقت حرفه آیی در ارزیابی انطباق استاندارد، قدردانی شد.

مجید زارع زاده افزود: به دو دانش آموز نیز به نمایندگی از دانش آموزان هرمزگانی فعال، در طرح سفیران استاندارد، لوح سپاس اهدا شد.

وی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی استاندارد به نام چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک افزود: برای آموزش در این زمینه، از دانش آموزان داوطلب، بعنوان سفیران استاندارد استفاده می‌شود تا در خانه و مدرسه از اهمیت نقش استاندارد و لزوم استفاده از کالا‌ها و خدمات استاندارد بگویند.

مدیر کل استاندارد هرمزگان گفت: در هفت ماه گذشته اداره کل استاندارد هرمزگان، از نظر درآمد زایی و ارایه خدمات در شرایط بحرانی و جنگی، بعنوان یکی از سه اداره کل برتر استاندارد کشور ارزیابی و یک کارشناس رسمی اداره کل استاندارد استان هم در مراسمی در تهران در زمره کارشناسان برتر کشور، معرفی و قدردانی شد.

خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم با قدردانی از هماهنگی‌ها و اجرای وظایف مربوط به استاندارد در دو جنگ دوازده و چهل روزه گفت: اکنون بین نود تا نود و پنج درصد امور و فرآیند استاندارد سازی کالا‌ها در هرمزگان صورت می‌گیرد.

عیسی باقرزاده همایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات سازمان ملی استاندارد هم گفت: انتظار است، مسولان هرمزگان، برای تسهیل امور مربوط به استاندارد و راه اندازی دفاتر استاندارد در همه شهر‌های این استان، برنامه ریزی کنند.