به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبایی، فرماندار ویژه میبد، به همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری، با محسن مرداسی، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طباطبایی در این دیدار با اشاره به نقش سازمان امور مالیاتی در مدیریت اقتصادی کشور، اظهار داشت: ظرفیت‌های صنعتی میبد و تلاش کارآفرینان و صنعتگران، نقش مهمی در تولید، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده دارد.

وی افزود: میبد برای تحقق چشم‌انداز توسعه و آبادانی خود، نیازمند بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های مالیاتی و استفاده از منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.

فرماندار ویژه میبد همچنین با تأکید بر نقش صنعتگران و خیران در پیشرفت شهرستان خاطرنشان کرد: بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و ارزش افزوده ایجادشده در میبد، حاصل تلاش فعالان اقتصادی و مشارکت خیران است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی شهرستان از این ظرفیت‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای فراهم شود.