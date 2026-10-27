به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ذوالفقاری با اشاره به عملکرد تولیدی این شرکت در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: با وجود وقوع جنگ تحمیلی سوم و مشکلات ناشی از آن، با اجرای اقدامات مؤثر در راستای حفظ و افزایش توان تولید و راه‌اندازی سه حلقه چاه توسعه‌ای و یک حلقه چاه تعمیری، روزانه ۴ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت شرکت افزوده شد و در نهایت، ۱۰۱ درصد از برنامه تولید محقق شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات اجرایی انجام‌شده در این مدت افزود: احداث خط لوله ۳۰ کیلومتری واحد لب سفید و ایمن‌سازی خطوط لوله واحد‌های پرسیاه و هفت‌شهیدان در مسیر رودخانه‌ها از جمله اقدامات مهم این شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعمیرات اساسی اشاره کرد و گفت: تعمیرات اساسی تجهیزات مهم، از جمله مخازن، تفکیک‌گر‌ها و برج‌ها، انجام شده یا در مراحل پایانی اجراء قرارداد و تعمیرات اساسی بیش از ۲۰ دستگاه از ماشین الات دوار فرایندی انجام شده و تعمیرات اساسی ٢١٠ دستگاه از تجهیزات ثابت و شیرآلات نیز به پایان رسیده است.

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خاطر نشان کرد: همچنین تعداد ٩ پروژه ساخت قطعات ماشین‌آلات فرایندی در چارچوب برنامه ساخت و تولید بار اول انجام شده است.