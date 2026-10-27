به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزخلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ظهر تا شب در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، بندرخمیر، بندرلنگه، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان رشد و گسترش ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: تگرگ، طوفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز از دیگر رخداد‌های جوی است.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و در رفت و آمد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در طول روز وزش باد‌های جنوب شرقی بر روی دریا و بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه، کیش و سیریک وقوع ناپایداری جوی، تندباد لحظه‌ای، گرد و خاک و تلاطم موقتی دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت گیرد و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از دریاروی در این مدت خودداری کنند..

وی افزود: در این مدت دما نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دارد.