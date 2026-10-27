عامل کلاهبرداری تحت عنوان خرید خودرو در شهرستان خواف شناسایی و ۱۵ میلیارد ریال به حساب مالباختگان بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خواف گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید خودرو، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا شهرستان خواف قرار گرفت.

سرهنگ جواد خرسند افزود: شاکیان مبالغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت خرید خودرو واریز کرده بودند، اما فرد موردنظر پس از دریافت وجوه و با وجود تماس‌های مکرر، از پاسخگویی خودداری کرده بود.

وی ادامه داد: پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، حساب مرتبط و عامل این کلاهبرداری را نیز شناسایی کردند.

سرهنگ خرسند با بیان اینکه در مجموع ۱۵ میلیارد ریال به حساب شکات بازگردانده شد گفت: شهروندان پیش از هرگونه واریز وجه در معاملات و خرید‌های اینترنتی، از اعتبار و هویت طرف معامله اطمینان حاصل کنند.