رئیس بسیج اساتید کشور با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه و عرصه دفاعی و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید در تبیین دستاورد‌های ملی، از پارک ملی هوافضا و نمایشگاه‌های تخصصی موشکی، پهپادی و راداری بازدید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میرسامان پیشوایی در بازدید از پارک ملی هوافضا و نمایشگاه‌های تخصصی موشکی، پهپادی و راداری، ضمن قدردانی از همکاری‌های صورت‌گرفته در گذشته، به برگزاری بازدید‌های اساتید دانشگاه از پایگاه‌های موشکی و پهپادی اشاره و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده تأکید کرد.

وی افزود : بازدید‌های علمی اساتید از نمایشگاه‌ها و بخش‌های دفاعی کشور باید مؤثرتر و هدفمندتر ادامه یابد تا دانشگاهیان از نزدیک با توانمندی‌های دفاعی آشنا شوند و از این ظرفیت در تبیین‌گری، روشنگری و پاسخ به شبهات بهره بگیرند.

رئیس دانشکده هوافضا نیز در این بازدید، ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه پارک ملی هوافضا و دانشکده هوافضا، بر اهمیت بازدید‌های علمی اساتید و دانشجویان از دستاورد‌های دفاعی کشور تأکید کرد.

ایمان بابایی با اشاره به نقش این بازدید‌ها در تقویت خودباوری، امیدآفرینی و پیوند هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی با صنایع دفاعی، اعلام آمادگی کرد این بازدید‌ها با همکاری دانشکده هوافضا استمرار یابد و زمینه‌های همکاری علمی و پژوهشی هدفمندتر فراهم شود.

در این بازدید جمعی از همراهان و مسئولان سازمان بسیج اساتید کشور حضور داشتند و بخشی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های دفاعی کشور را مورد بازدید قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم بنا بر آن شد که بازدید‌های علمی اساتید ، با نشست‌های توانمندسازی پیوند بخورد و این نشست‌ها به‌صورت ترکیبی، همزمان با بازدید‌ها یا در حاشیه آن برگزار شود.

همچنین مقرر شد ساز و کاری مشخص برای حضور گسترده‌تر و مؤثرتر اساتید دانشگاه‌ها در نمایشگاه‌ها و بخش‌های دفاعی کشور تدوین و برنامه‌ریزی لازم برای بازدید‌های آینده اساتید از پایگاه‌های موشکی و پهپادی در صورت فراهم بودن شرایط انجام شود.