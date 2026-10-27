پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد: این کشور همچنان به تعهد خود برای اختصاص ۱۰۰ میلیون رینگیت، معادل حدود ۲۵ میلیون دلار، کمک بازسازی به غزه پایبند است، اما وخامت اوضاع امنیتی در این منطقه اجرای این طرح را با مانع روبهرو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی در نشست مجلس نمایندگان این کشور گفت: کمک بازسازی غزه که انور ابراهیم نخستوزیر مالزی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود زمانی اجرا خواهد شد که شرایط میدانی برای ارسال مؤثر کمکها مناسبتر باشد.
وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی و تخریب مناطق مختلف غزه افزود: شرایط کنونی اجازه اجرای این برنامه را نمیدهد.
وزیر امور خارجه مالزی همچنین اعلام کرد: از سال ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار از طریق صندوق امانی کمکهای بشردوستانه به مردم فلسطین برای حمایت از فلسطینیان نیازمند اختصاص یافته است.
به گفته وی بیش از سه میلیون دلار از این مبلغ در سال جاری میلادی پرداخت شده است.