تاکید مالزی بر تعهد ۲۵ میلیون دلاری برای بازسازی غزه

وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد: این کشور همچنان به تعهد خود برای اختصاص ۱۰۰ میلیون رینگیت، معادل حدود ۲۵ میلیون دلار، کمک بازسازی به غزه پایبند است، اما وخامت اوضاع امنیتی در این منطقه اجرای این طرح را با مانع روبه‌رو کرده است.