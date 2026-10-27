



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از برگزاری ماهانه جلسات شورای بانک‌های استان تا پایان سال خبر داد و گفت: در این نشست‌ها، روند پرداخت تسهیلات، وضعیت منابع و مصارف بانکی و موانع تأمین مالی واحد‌های تولیدی بررسی می‌شود تا با هدایت هدفمند منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار، زمینه تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان فراهم شود.

مسعود گودرزی، در نشست شورای بانک‌های استان فارس با اشاره به اهمیت هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات موجود و دستیابی به راهکار‌های عملی برای افزایش اثربخشی منابع بانکی در مسیر توسعه استان است.

وی با تأکید بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق و مورد توافق درباره منابع و مصارف بانکی افزود: برای تصمیم‌گیری صحیح، ابتدا باید اطلاعات مربوط به منابع، میزان تسهیلات پرداخت‌شده و مانده اعتبارات با دقت بررسی و تطبیق داده شود تا همه دستگاه‌ها و بانک‌ها بر مبنای اعداد روشن و مستند حرکت کنند.

گودرزی ادامه داد: اگر در آمار‌های موجود تفاوتی وجود دارد، لازم است این موارد از مسیر کارشناسی و با رعایت ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات بررسی شود. هدف، قضاوت درباره عملکرد بانک‌ها نیست، بلکه با شفافیت اطلاعات و شناخت دقیق واقعیت‌ها می‌توان راهکار‌های مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی استان پیدا کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش اثربخشی منابع بانکی گفت: یکی از محور‌های اصلی پیگیری، کاهش رسوب منابع و افزایش پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی است که ظرفیت واقعی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال دارند. این رویکرد باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا منابع موجود بتوانند نقش پررنگ‌تری در رونق اقتصادی استان ایفا کنند.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی فارس به همکاری همه بانک‌ها نیاز دارد، تصریح کرد: دولتی یا خصوصی بودن بانک‌ها تفاوتی در اصل مسئولیت آنها برای مشارکت در توسعه اقتصادی استان ایجاد نمی‌کند. همه بانک‌ها بخشی از نظام تأمین مالی اقتصاد هستند و انتظار می‌رود متناسب با ظرفیت و منابع خود، در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش‌آفرینی کنند.

گودرزی با اشاره به آمار‌های مطرح‌شده درباره منابع تخصیص‌نیافته و ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی استان خاطرنشان کرد: این ارقام باید به‌صورت مستند و دقیق بررسی شوند تا مشخص شود چه میزان از منابع قابلیت استفاده برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را دارد و چه موانعی در مسیر تبدیل این ظرفیت‌ها به تسهیلات وجود دارد.

وی افزود: در استان، طرح‌های اقتصادی دارای شناسنامه، واحد‌های تولیدی فعال و بنگاه‌های خوش‌حسابی وجود دارند که برنامه توسعه دارند و اجرای طرح‌های آنها می‌تواند به تقویت امنیت غذایی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. ضروری است شرایط این طرح‌ها به‌گونه‌ای بررسی شود که در صورت احراز ضوابط و برخورداری از شرایط لازم، امکان دسترسی آنها به منابع مالی تسهیل شود.