به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرقان گفت: گزارشی مبنی‌بر مفقودشدن مردی ۴۰ ساله در منطقه کوه‌های بمو زرقان به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی رنجبر افزود: پس از دریافت این خبر بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: نجاتگران پس از هشت ساعت جست‌و‌جو و عبور از مسیر‌های صعب العبور، به پیکر بی‌جان این فرد دسترسی پیدا کردند و با همکاری آتش‌نشانی و نیرو‌های مردمی به نیروی انتظامی تحویل دادند.