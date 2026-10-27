به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره منابع آب جویبار و سیمرغ از در حال ساخت بودن دیوار حفاظتی ۱۵۰ متری در یکی از نقاط حادثه‌خیز رودخانه تلار خبر داد و گفت: این دیوار حفاظتی با ارتفاع ۵ متر در محدوده شهرک صنعتی سنگتاب در حال ساخت است و با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در پاییز، اجرای آن بدون توقف و با فوریت در حال انجام است.

نعمت‌الله زیار لاریمی با اشاره به توصیه‌های پیشگیرانه و تاکید‌های صورت گرفته مبنی بر ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های استان به دلیل احتمال بارش‌های شدید بر اثر پدیده ال‌نینو افزود: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۳۰ متر از دیوار حفاظتی ۱۵۰ متری محدوده شهرک صنعتی سنگتاب ساخته شده به طور کامل ساخته شده و بخش باقیمانده آن نیز بدون توقف در حال ساخت است.

وی افزود: اعتبار ساخت این دیوار حفاظتی حدود ۱۹۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که با استفاده از ظرفیت قانونی تهاتر مصالح تامین می‌شود.

رئیس اداره منابع آب جویبار و سیمرغ ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح دیواره‌سازی، طرح ساماندهی رودخانه تلار در محدوده پل نجارکلا تا پل ملاکلای شهرستان سیمرغ نیز در مسیری به طول سه کیلومتر در حال اجرا است.

زیار لاریمی با اشاره به تلاش‌ها برای پیشگیری از وقوع خسارات ناشی از طغیان رودخانه‌ها، تاکید کرد: در بارندگی‌های شدید اخیر که منجر به طغیان رودخانه تلار شده بود نیز با حضور به موقع نیرو‌های واکنش سریع و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در محدوده پل برج‌خیل و اقدامات فنی، ظرفیت آبگذری این محدوده افزایش یافت و سیلاب بدون این‌که خسارتی به محدوده پیرامونی وارد کند از این مسیر عبور کرد.