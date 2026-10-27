به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهر گتوند به ۱۵۴ و در شهر شوش به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده وضعیت ناسالم هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این گزارش همچنین این شاخص در شهرهای شوشتر ۱۴۷، هندیجان ۱۲۳ و در اهواز ۱۲۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی هواست که در این هوا گروه‌های حساس مثل بیماران دارای مشکلات تنفسی و قلبی و عروقی، سالمندان و کودکان نباید در محیط باز فعالیت کنند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.