معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در جلسه کمیته مقابله با انشعابات غیرمجاز شهرستان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای پیشگیری، مقابله و ساماندهی انشعابات غیرمجاز و پیشگیری از تخلفات ساختمانی در محدوده‌های شهری و روستایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک در حوزه انرژی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اظهار داشت: مسائل مرتبط با انشعابات غیرمجاز باید با نگاهی جامع بررسی شود و دستگاه‌های مسئول، ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های خود را تشریح کنند.

وی با اشاره به اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در زمینه شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، از جمله برگزاری مانور‌های مستمر، خواستار تداوم این اقدامات و بررسی نتایج آنها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مشکلات موجود محدوده شهری تهران، خاطرنشان کرد که برخی مسائل مرتبط با انشعابات غیرمجاز وجود دارد که رسیدگی به آنها نیازمند تعریف فرآیندی مشخص و همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مراجع قضایی است.

بشیری همچنین با اشاره به پیگیری مسائل مرتبط با تخلفات ساختمانی و اراضی در جلسات قضایی، بر لزوم تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: برای تعیین تکلیف مشکلات موجود، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده و مسیر مشخصی برای رسیدگی به این مسائل تعریف شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های متولی در صیانت از اراضی محدوده و حریم شهری و روستایی، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداری تهران، به‌ویژه اداره‌کل حریم، باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی بیشتر، در پیشگیری از تخلفات و ساماندهی وضعیت موجود نقش مؤثرتری ایفا کنند. دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز لازم است موضوع انشعابات غیرمجاز را در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در پایان، پایداری و تاب‌آوری شبکه‌های زیرساختی را از اهداف اصلی این برنامه‌ها دانست و گفت: مقابله با انشعابات غیرمجاز، پیشگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و صیانت از زیرساخت‌های شهری و روستایی، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و پیگیری مؤثر مصوبات است تا زمینه استمرار خدمات‌رسانی و کاهش آسیب‌پذیری شبکه‌های زیرساختی شهرستان تهران فراهم شود.