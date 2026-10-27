به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود از حرکت تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران به مقصد داکار، پایتخت سنگال، خبر داد و گفت: این تیم با حضور امیررضا جمشیدی از گیلان، امروز سه‌شنبه ۵ آبان برای شرکت در مسابقات المپیک جوانان، راهی سنگال خواهد شد.

ناصر شهدی افزود: کاروان ورزشی ایران در این بازی‌ها در ۱۴ رشته مختلف حضور دارد که در میان این رشته‌ها، تیم ملی والیبال ساحلی جوانان با ترکیب «امین وکیلی» از استان گلستان و «امیررضا جمشیدی»، بازیکن آینده‌دار اهل لنگرود (استان گیلان)، و با هدایت سرمربی، صابر هوشمند، به میدان می‌رود.

وی افزود: این تیم ساعت ۱۶ امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران، به مقصد داکار پرواز خواهد کرد تا برای کسب مدال و افتخار در این رقابت‌های جهانی تلاش کند.