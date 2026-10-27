فرماندار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی ۳۵ سایت جدید ارتباطی با هدف تقویت زیرساخت‌های مخابراتی و پاسخ به مطالبات شهروندان خبر داد و بر ضرورت اقدام عملی دستگاه‌های متولی و ارتقای پوشش ارتباطی شعب اخذ رأی در آستانه انتخابات پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در جلسه مشترک با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان که با محوریت بررسی وضعیت پوشش مخابراتی، اعتبارات توسعه زیرساخت‌ها و آمادگی فنی شبکه برگزار شد، اظهار کرد: تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از اولویت‌های اصلی شهرستان است و در پاسخ به مطالبات به‌حق مردم، اقدامات گسترده‌ای در سطح شهر و روستا‌های تابعه در دست اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای شبکه ارتباطی در شهرستان اردبیل افزود: در همین راستا، عملیات اجرایی ۳۵ سایت ارتباطی جدید در سطح شهر اردبیل کلید خورده است که با بهره‌برداری از آنها، بخش عمده‌ای از اختلالات، نقاط کور و کمبود‌های پوشش اینترنت و تلفن همراه برطرف خواهد شد.

قلندری با تأکید بر اینکه عبور از مشکلات ارتباطی نیازمند اقدامات میدانی و ملموس است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی حوزه ارتباطات و اپراتور‌ها باید با جدیت و تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، به برنامه‌ها جنبه عملیاتی ببخشند تا مردم در کوتاه‌ترین زمان اثر این طرح‌ها را در زندگی و کسب‌وکار روزمره خود احساس کنند.

فرماندار اردبیل همچنین به اهمیت پایداری ارتباطات در برگزاری فرایند‌های پیش‌رو به‌ویژه انتخابات اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت پایداری و صحت ارتباطات آنلاین در روند برگزاری انتخابات، ارزیابی فنی و رفع نواقص ارتباطی کلیه شعب اخذ رأی الزامی است و مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان باید با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی کامل زیرساخت‌های این شعب را تضمین کند.

در این نشست، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سایت‌های در دست احداث، برنامه‌های توسعه پوشش فیبر نوری و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای پایداری شبکه در روز‌های آتی ارائه کرد.