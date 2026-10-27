دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان از دستگیری متهم به تیراندازی در یکی از مراسم‌های عروسی شهرستان گنبکی ،کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان از دستگیری متهم به تیراندازی در یکی از مراسم‌های عروسی شهرستان گنبکی خبر داد و گفت: این فرد پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است.

محمدصالح سعیدی گراغانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان، اظهار کرد: در پی وقوع تیراندازی پنجشنبه‌شب در یکی از مراسم‌های عروسی شهرستان گنبکی، موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت و متهم این حادثه دستگیر شد.

وی با هشدار به عاملان تیراندازی در مراسم‌های شادی افزود: تیراندازی در مجالس عروسی و سایر مراسم‌ها به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و با افرادی که با اقدامات خطرناک و غیرقانونی، امنیت و جان شهروندان را به خطر می‌اندازند، قاطعانه و بدون مماشات برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان تصریح کرد: سلاح در مراسم‌های شادی نباید به ابزاری برای تهدید جان و امنیت مردم تبدیل شود. افرادی که با تیراندازی، جان حاضران در مراسم، به‌ویژه کودکان، را در معرض خطر قرار می‌دهند، باید بدانند که در صورت احراز اتهام، با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و در صورت وجود شرایط قانونی، قرار‌های تأمین کیفری متناسب، از جمله بازداشت موقت، برای آنان صادر می‌شود.

سعیدی گراغانی در پایان از خانواده‌ها، بزرگان محلی و برگزارکنندگان مراسم‌های عروسی خواست با نظارت و مسئولیت‌پذیری، مانع حمل و استفاده از سلاح و انجام رفتار‌های پرخطر در مجالس شوند. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را در اسرع وقت به مراجع انتظامی اطلاع دهند.