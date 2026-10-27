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از ابتدای امسال تاکنون۲۰۰ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی کاشان گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر زیر پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند.
محسن حمیدی افزود: ۴۵ میلیارد ریال برای تهیه لوازم ضروری خانوارهای تحت حمایت هزینه شده است و تعمیر ۶۵ واحد مسکونی نیز در برنامه قرار دارد.
وی همچنین گفت: ۱۱۷ نفر از زنان سرپرست خانوار و ۴۳ نفر از مجریان طرحهای اشتغال از بیمه اجتماعی بهرهمند شدهاند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی کاشان افزود: کمک به هزینههای درمان، ارتقای شاخصهای بهداشتی و ارائه خدمات مرتبط با نظام وظیفه از دیگر برنامههای حمایتی کمیته امداد کاشان است.