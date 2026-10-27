از ابتدای امسال تاکنون۲۰۰ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان پرداخت شده است.

پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد کاشان

پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد کاشان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی کاشان گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر زیر پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند.

محسن حمیدی افزود: ۴۵ میلیارد ریال برای تهیه لوازم ضروری خانوار‌های تحت حمایت هزینه شده است و تعمیر ۶۵ واحد مسکونی نیز در برنامه قرار دارد.

وی همچنین گفت: ۱۱۷ نفر از زنان سرپرست خانوار و ۴۳ نفر از مجریان طرح‌های اشتغال از بیمه اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی کاشان افزود: کمک به هزینه‌های درمان، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و ارائه خدمات مرتبط با نظام وظیفه از دیگر برنامه‌های حمایتی کمیته امداد کاشان است.