



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس شورای قضایی استان فارس در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با نخبگان و برگزیدگان ورزشی که به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای تقویت تعاملات اجتماعی دستگاه قضایی و اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه برگزار شد، ورزش را یکی از مؤثرترین ابزار‌های هدایت انرژی جوانان، کنترل هیجانات و پیشگیری از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی دانست و بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و فعالان این حوزه تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های جامعه ورزش اظهار کرد: ورزش می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و تعامل نزدیک دستگاه قضایی با جامعه ورزش، ضرورتی راهبردی در این زمینه است.

رجایی‌نسب با اشاره به دشواری مسئولیت داوران در رقابت‌های ورزشی گفت: کار داوران و فعالان عرصه ورزش بسیار دشوار است؛ چراکه قاضی با فرصت کافی و پس از بررسی اسناد و دلایل تصمیم می‌گیرد، اما داوران باید در کسری از ثانیه و در فضایی سرشار از هیجان و گاه تنش، درباره صحنه‌های رقابت تصمیم‌گیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری فارس افزود: قانون‌مداری، اجرای عدالت، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و مقابله با فساد، از جمله اشتراکات بنیادینی است که دستگاه قضایی و جامعه ورزش را در مسیری مشترک قرار می‌دهد و زمینه تعامل مؤثرتر این دو حوزه را فراهم می‌کند.

رجایی‌نسب در بخش دیگری، از افتخارآفرینی محمد کمالی، کشتی‌گیر شیرازی و دارنده مدال طلای رقابت‌های جهانی دانشجویان در برزیل و مدال برنز رقابت‌های امید‌های جهان در آمریکا، تقدیر کرد.

وی با اشاره به موفقیت این ورزشکار در عرصه بین‌المللی و اهتزاز پرچم کشور اظهار کرد: ارزش قهرمانان ورزشی فراتر از مدال‌ها و عناوین قهرمانی است و ورزشکاران افتخارآفرین، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند که با تلاش، پشتکار و موفقیت‌های خود می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان باشند.

رجایی‌نسب بیان کرد: حمایت از قهرمانان و نخبگان ورزشی تنها به عرصه رقابت و کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از این سرمایه‌های انسانی و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان، ضرورتی اجتماعی است که می‌تواند به تقویت امید، نشاط و انگیزه در جامعه بینجامد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در ادامه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی برای کاهش پیامد‌های اجتماعی زندان گفت: دادگستری استان آمادگی دارد با دریافت فهرست ورزشکارانی که به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد یا در سایر موارد واجد شرایط قانونی در زندان به سر می‌برند، وضعیت آنان را بررسی کند و در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل بازگشتشان به جامعه و عرصه ورزش بهره بگیرد.

وی بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی را فرصتی برای حمایت از سرمایه‌های انسانی، کاهش پیامد‌های اجتماعی حبس و فراهم‌کردن زمینه بازگشت افراد واجد شرایط به زندگی اجتماعی دانست.

در پایان این نشست، از سوی جامعه ورزشی استان فارس از قاضی یاسر محبی، رئیس مجتمع قضایی صدرا، و قاضی محمد زارع، قاضی دادگاه صلح شیراز، به دلیل صدور آرای جایگزین حبس در حوزه ورزش طی سال‌های اخیر و در چارچوب‌های قانونی، تجلیل شد.