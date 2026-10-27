نخستین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته، با شعار «از مزرعه تا بازار‌های جهانی» با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این نمایشگاه از چهارم تا هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی مشهد برپاست و میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است.

معرفی ظرفیت‌های تولید، فرآوری، بسته‌بندی و تجارت زعفران، تقویت برند ایرانی این محصول و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره برنامه‌های سومین جشنواره روز ملی زعفران، حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنایع وابسته و همچنین توسعه ارتباطات تجاری با بازار‌های بین‌المللی در دستور کار این رویداد قرار دارد.

همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی با محوریت توسعه صادرات، صیانت از برند زعفران ایرانی و گسترش همکاری‌های تجاری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است.

این رویداد با هدف پیوند ظرفیت‌های تولیدی و تجاری زعفران و تقویت جایگاه این محصول ایرانی در بازار‌های جهانی برگزار می‌شود.