شناور اورژانس دریایی قشم با قابلیت انتقال هم‌زمان چهار بیمار و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شناور اورژانس دریایی قشم با قابلیت انتقال هم‌زمان چهار بیمار، به چهار دستگاه ونتیلاتور، چهار دستگاه دی‌سی‌شوک و چهار تخت به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان مجهز است.

پژمان شاهرخی افزود: پیگیری برای تأمین یک شناور اورژانس دریایی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت هشت پایگاه اورژانس و دو پایگاه دریایی در قشم، کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های حوزه اورژانس شهرستان دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۴۱ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف در جزیره فعالیت می‌کنند.

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محمدرضا کلائی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات درمانی گفت: بهبود وضعیت بیمارستان و شبکه بهداشت، افزایش حضور تیم‌های تخصصی و تأمین تجهیزات درمانی، از نیاز‌های مهم مردم جزیره است.

امیرتیموری فرماندار شهرستان قشم نیز با اشاره به جمعیت ساکن و حضور گردشگران، تقویت زیرساخت‌های درمانی را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان، خدمات بهداشتی و درمانی بهبود یابد.