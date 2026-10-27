به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان گفت: در این مرحله، واکسیناسیون طیور بومی با استفاده از واکسن آشامیدنی نیوکاسل مقاوم به حرارت که به‌صورت رایگان تأمین شده بود، در مناطق روستایی استان اجرا شد.

زنگویی مطلق افزود: اجرای این طرح در راستای پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل، افزایش سطح ایمنی جمعیت طیور بومی، کاهش تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از بیماری و جلوگیری از گردش ویروس در مناطق روستایی و انتقال احتمالی آن به واحد‌های صنعتی پرورش طیور انجام شد.

به گفته وی بیماری نیوکاسل یکی از بیماری‌های واگیردار و خسارت‌زای طیور است که می‌تواند موجب تلفات قابل توجه و آسیب اقتصادی به پرورش‌دهندگان شود.