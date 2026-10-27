مدیر کل مدیریت بحران خوزستان در بازدید از شهر‌های بستان و سوسنگرد، نقاط بحرانی و مناطق مستعد آب‌گرفتگی را بررسی کرد.

برسی نقاط بحرانی و مناطق مستعد آب‌گرفتگی شهر‌های بستان و سوسنگرد

برسی نقاط بحرانی و مناطق مستعد آب‌گرفتگی شهر‌های بستان و سوسنگرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی به همراه افشین حاتمی مدیر عامل آبفا استان و مسئولین محلی شهرستان دشت آزادگان، نقاط بحرانی مستعد آبگرفتگی در شهر‌های سوسنگرد و بستان را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان هدف از این بازدیدها را کاهش حداکثری مشکلات ناشی از بارندگی‌های پیشِ رو، نظارت بر لایروبی شبکه‌های فاضلاب و دفع آب‌های سطحی، در مدار بودن ایستگاه‌های پمپاژ و ارتقای آمادگی برای مدیریت بحران است.

آقای عبدالهی افزود: در این سفر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ایمن سازی نقاط بحرانی و اجرای طرح‌های اضطراری در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد شرکت آبفا نسبت به فعال نمودن مجدد طرح فاضلاب بستان تا تکمیل آن اقدام نماید، همچنین اجرای خط دفع آب‌های سطحی بلوار شهید غدیری اصل و ایستگاه پمپاژ پارک شهر سوسنگرد با همکاری شرکت آبفا، توسط شهرداری انجام شود.

همچنین در این بازدید بر افزایش تیم‌های لایروب، تامین برق اضطراری ایستگاه‌های پمپاژ تاکید کرد.