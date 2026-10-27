به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق، در آئین افتتاحیه این جشنواره، گفت: تحکیم بنیان خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین عوامل پایداری و موفقیت زندگی مشترک است خانواده نخستین و مهم‌ترین کانون رشد و تعالی انسان است و توجه به ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری خانواده‌ای سالم، بانشاط و موفق باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عدیده با تأکید بر ضرورت تقویت مهارت‌های ارتباطی میان زوجین افزود: گفت‌و‌گو، درک متقابل، گذشت و احترام به خواسته‌ها و نیاز‌های یکدیگر از جمله اصولی است که به کاهش اختلافات و افزایش صمیمیت در زندگی مشترک کمک می‌کند و زوج‌های جوان با بهره‌گیری از این مهارت‌ها می‌توانند زندگی خود را با آرامش و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

وی با اشاره به اهمیت الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع) در زندگی خانوادگی تصریح کرد: پایبندی به اخلاق اسلامی، ساده‌زیستی، قناعت و توجه به نیاز‌های عاطفی اعضای خانواده، نقش مؤثری در ایجاد محیطی سرشار از محبت و آرامش دارد و زوج‌های جوان با تکیه بر این ارزش‌ها می‌توانند بنیان خانواده خود را در برابر مشکلات و چالش‌های زندگی مستحکم سازند.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره‌های ویژه زوج‌های جوان فرصتی ارزشمند برای ارتقای آگاهی‌های خانوادگی، تقویت پیوند‌های عاطفی و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی است و سرمایه‌گذاری فرهنگی در حوزه خانواده، زمینه‌ساز پرورش نسلی متعهد، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت دینی و ملی خواهد بود.

نوزدهمین جشنواره زوج‌های جوان نیروی پدافند هوایی ارتش به مدت سه روز و با حضور ۵۵ زوج جوان از یگان‌های پدافند هوایی کشور، به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) در مشهد مقدس در حال برگزاری است شرکت‌کنندگان در این جشنواره از برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و زیارتی، از جمله زیارت بارگاه منور رضوی، بهره‌مند می‌شوند.