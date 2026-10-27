صدور شناسنامه دیجیتال و کیو‌آرکد برای باغات و گلخانه‌ها، به منظور ارتقای سلامت محصولات کشاورزی در اشکذر آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تسهیل فرآیند ردیابی تولیدات، جلسه تخصصی بررسی ثبت سامانه‌ای باغات و گلخانه‌ها در مدیریت جهاد شهرستان اشکذر برگزار شد. این اقدام با هدف ایجاد هویت دیجیتال برای محصولات منطقه و تضمین سلامت آنها از مزرعه تا سفره انجام می‌شود.

علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد شهرستان گفت: با هدف شفاف‌سازی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و ایجاد اعتماد در بازار مصرف، جلسه مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با حضور رئیس صنف و مسئول تولیدات گیاهی برگزار شد. در این نشست، کارشناسان پهنه مدیریت نیز جهت بررسی فنی و اجرایی فرآیند ثبت کیوآرکد (QR Code) حضور داشتند.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت مدرن‌سازی زیرساخت‌های تولید، اظهار داشت: «صدور شناسنامه دیجیتال و کد QR برای باغات و گلخانه‌ها، نه تنها یک الزام فنی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات است، بلکه بستری فراهم می‌کند تا مصرف‌کننده با یک اسکن ساده، از اصالت و سلامت محصول اطمینان حاصل کند. این فرآیند باعث می‌شود محصولات اشکذر در بازار‌های داخلی و حتی صادراتی، جایگاه ویژه‌ای از نظر اعتبار و شفافیت پیدا کنند.»

در ادامه این جلسه، مسئول تولیدات گیاهی و کارشناسان پهنه مدیریت، چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی برای ثبت دقیق داده‌های تولیدکنندگان را بررسی کردند. رئیس صنف نیز ضمن حمایت از این طرح، بر اهمیت تعامل میان کشاورزان و نهاد‌های نظارتی جهت تسریع در فرآیند ثبت تأکید کرد.