به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از پایان عملیات حفاری چاه آب شرب روستای خورشیدکلا گلوگاه با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تقویت زیرساخت تأمین آب شرب، جمعیتی بالغ بر ۲ هزار نفر در قالب ۷۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بهزاد برارزاده، با اشاره به حفاری چاه به عمق ۸۵ متر افزود: مراحل برق‌رسانی و تجهیز چاه در حال اجرا است و با تکمیل این مراحل، امکان بهره‌برداری از ظرفیت جدید تأمین آب شرب روستا فراهم خواهد شد.

برارزاده تأمین پایدار آب شرب و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی مناطق روستایی را از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب مازندران برشمرد و بر ضرورت تکمیل مراحل اجرایی طرح‌های آبرسانی با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.