به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان چهل‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش (منطقه جنوب‌شرق) به میزبانی پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان به‌کار خود پایان داد.

آیین اختتامیه چهل و ششمین دوره مسابقات مرحله منطقه‌ای قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) با عنوان «یادواره امام شهید امت و شهدای نیروی زمینی» امروز، ۴ آبان‌ماه به میزبانی پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد ایزدی، معاون قرآن، عترت و نماز اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش، در این مراسم با استناد به حدیث نبوی در خصوص پناه بردن به قرآن هنگام هجوم فتنه و دشمنی‌ها، اظهار کرد: الحمدلله این دوره از مسابقات با حضور پرشور کارکنان پایور و وظیفه از یگان‌های مستقر در استان‌های خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان در ۱۳ رشته قرآنی و طی دو روز رقابت فشرده برگزار شد و امروز در روز پایانی از برگزیدگان تقدیر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد بزرگ فرهنگی افزود: امسال برنامه‌ریزی مسابقات قرآنی در هفت منطقه از کشور پهناور ایران اسلامی انجام شده است. استمرار برگزاری این رقابت‌ها برای چهل و شش سال متوالی از سال‌های نخستین انقلاب اسلامی تاکنون نشان می‌دهد که شرایط مختلف کشور هرگز مانع توقف فعالیت‌های آموزشی و قرآنی ارتش نشده است.

حجت‌الاسلام ایزدی گفت: این مسابقات مرحله منطقه‌ای است و پس از آن برگزیدگان در مرحله سراسری نیروی زمینی و سپس در سطح کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به رقابت خواهند پرداخت.

امیر سرتیپ دوم عباس ملکی‌زاده، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نیروی زمینی ارتش و ارشد نظامی آجا در جنوب شرق کشور، در این مراسم ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آن حضرت را کامل‌ترین و بهترین الگو برای بانوان و آحاد جامعه معرفی کرد و افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) در روایتی فرمودند که از دنیای شما سه چیز را دوست دارم؛ تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر (ص) و انفاق در راه خدا. این نشان‌دهنده جایگاه رفیع کلام الهی است.

ارشد نظامی ارتش در جنوب شرق کشور با اشاره به واکنش‌های متفاوت افراد در مواجهه با قرآن بیان کرد: قرآن کریم همچون نسخه شفابخشی از سوی خداوند طبیب نازل شده است؛ کسانی‌که آمادگی و زمینه درونی داشته باشند از آن بهره‌مند می‌شوند و آرامش می‌یابند، اما ممکن است برای کسانی‌که روحشان آمادگی ندارد، پذیرش آن دشوار باشد. حافظ شیرازی نیز با پیوند زدن کلام خود به آیات الهی توانست آثارش را جاودانه و دلنشین سازد.

وی با تأکید بر اینکه خواندن قرآن باید به فهم و در نهایت به «عمل» ختم شود، تصریح کرد: خروجی عمل به قرآن، اخلاق است. اخلاق از قانون نیز بالاتر است؛ قانون همچون سنگ یک دیوار و اخلاق ملات و نرمی آن است که در کنار یکدیگر جامعه را می‌سازند و امروز کمبود اخلاق در سطح جهان، ناشی از دوری از مفاهیم قرآنی است.

امیر ملکی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فرماندهان و رؤسای عقیدتی سیاسی یگان‌ها تصریح کرد: با توجه به هجمه سنگین رسانه‌ای و جنگ نرم دشمنان علیه جوانان و ارزش‌های نظام اسلامی، مسئولیت عقیدتی‌سیاسی و فرماندهان بسیار خطیر است و باید همچون شرایط جنگی و شب‌عملیات، شبانه‌روز برای آگاهی‌بخشی، برپایی کلاس‌های قرآن، حلقه‌های معرفت و بصیرت‌افزایی تلاش کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقامه نماز و نقش تربیتی آن در خانواده و جامعه، از برگزیدگان و شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات خواست تا به‌عنوان سفرای قرآنی، دستاورد‌های معنوی این رویداد را به محیط‌های پیرامونی و یگان‌های خدمتی خود منتقل کرده و دیگران را نیز به مسیر انس با قرآن و ارزش‌های الهی دعوت کنند.