

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای توسعه کشاورزی پایدار و ارتقای بهره‌وری در اراضی اقلیم‌های دشوار، ایستگاه مرکز تحقیقات شوری حسین‌آباد رستاق در شهرستان اشکذر، میزبان «روز مزرعه» و انتقال یافته‌های تحقیقاتی گیاهان علوفه‌ای و شورپسند بود. این نشست با هدف هم‌افزایی پژوهشگران و بهره‌برداران جهت کاربردی کردن نتایج علمی در مزارع برگزار شد.

علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد شهرستان گفت: ایستگاه مرکز تحقیقات شوری حسین‌آباد رستاق، شاهد برگزاری رویدادی مهم در حوزه ترویج کشاورزی بود. در این مراسم که با حضور معاون پژوهشی مرکز تحقیقات شوری، محققین معین، مدیر زراعت استان و کارشناسان ترویج برگزار شد، تمرکز اصلی بر انتقال دانش فنی مربوط به گیاهان علوفه‌ای و گونه‌های شورپسند بود.

وی افزود: در این نشست، متخصصان برجسته حوزه کشاورزی به ارائه راهکار‌های عملیاتی پرداختند. مدیر زراعت استان، معاون پژوهشی و محققان معین مرکز تحقیقات شوری در سخنرانی‌های خود، نتایج آخرین یافته‌های پژوهشی را که مستقیماً با چالش‌های کشاورزان منطقه در مواجهه با تنش‌های محیطی مرتبط است، تشریح کردند.

این برنامه که با حضور پررنگ بهره‌برداران و کشاورزان منطقه همراه بود، تنها به ارائه مطلب محدود نشد؛ بلکه بخش مهمی از این رویداد به گفت‌و‌گو‌های دوطرفه اختصاص داشت. در این بخش، کشاورزان با مطرح کردن چالش‌های واقعی خود در مزارع، با متخصصان وارد بحث شده و کارشناسان نیز با پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده، راهکار‌های علمی و عملی برای بهبود عملکرد محصولات علوفه‌ای و مدیریت خاک‌های شور ارائه دادند.

حضور کارشناسان ترویج استان و مسئول اداره ترویج شهرستان در این نشست، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک انتقال دانش از محیط‌های آزمایشگاهی به سطح زمین در راستای تحقق اهداف کشاورزی مدرن در شهرستان اشکذر بود.