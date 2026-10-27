مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت آزمایشگاه‌های کشور در سنجش باقی‌مانده سموم در محصولات غذایی گفت: حدود ۳۰ آزمایشگاه توانایی اندازه‌گیری نزدیک به ۲۵۰ نوع سم را در یک نوبت آنالیز دارند، اما توسعه این ظرفیت به هماهنگی بیشتر میان آزمایشگاه‌ها و رفع تفاوت‌های فنی موجود نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی انصاری دوگاهه، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ آزمایشگاه با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC-MS) و سامانه‌های مرتبط، توانایی اندازه‌گیری نزدیک به ۲۵۰ نوع سم را در یک نوبت آنالیز دارند. با این حال، این ظرفیت همه سموم احتمالی موجود در فرآورده‌های غذایی را پوشش نمی‌دهد و با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع متصل به طیف‌سنج جرمی دومرحله‌ای (LC-MS/MS) نیز می‌توان گروه دیگری از سموم را اندازه‌گیری کرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان آزمایشگاه‌های سنجش باقی‌مانده سموم افزود: تعیین و یکسان‌سازی فهرست سمومی که باید در فرآورده‌های غذایی مختلف اندازه‌گیری شوند، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط است و باید در اسرع وقت انجام شود.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر، آزمایشگاه‌ها در سنجش بخش قابل توجهی از سمومی که توانایی اندازه‌گیری آنها را دارند، هماهنگ عمل می‌کنند؛ با این حال، تفاوت‌هایی در ظرفیت و توانمندی برخی مراکز برای اندازه‌گیری تعدادی از سموم وجود دارد که لازم است برطرف شود.

انصاری دوگاهه با اشاره به رویکرد استاندارد‌های بین‌المللی تصریح کرد: در برخی استاندارد‌ها تأکید می‌شود که آزمایشگاه‌ها تا حد امکان، سموم قابل‌اندازه‌گیری در دامنه توانمندی خود را بررسی کنند و محدودیت ثابتی برای تعداد سموم مورد سنجش وجود ندارد. با این حال، در کشور باید ملاحظات قانونی و مسئولیت‌های ناشی از اعلام نتایج نیز مورد توجه قرار گیرد تا نحوه گزارش‌دهی با الزامات فنی و قانونی هماهنگ باشد.

وی در پایان با اشاره به مشکلات تأمین مواد و استاندارد‌های مرجع گفت: محدودیت در تأمین استاندارد‌های سموم یکی از چالش‌های آزمایشگاه‌هاست و می‌تواند بر انجام آزمون‌های دقیق و معتبر تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، رفع این مشکلات در کنار هماهنگ‌سازی روش‌ها و توسعه توانمندی آزمایشگاه‌ها اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی، هماهنگی در تعیین فهرست سموم قابل‌اندازه‌گیری و تسهیل دسترسی به استاندارد‌های مرجع، از اقدامات مؤثر برای ارتقای کیفیت و پوشش آزمون‌های باقی‌مانده سموم در محصولات غذایی به شمار می‌رود.