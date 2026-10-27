مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در معاونت آب‌وخاک، از هدف‌گذاری برای توسعه ۵۰ هزار هکتار سامانه آبیاری هوشمند در سراسر کشور در سال جاری خبر داد

فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح دستاورد‌های اجرای طرح‌های پایلوت آبیاری هوشمند در کشور گفت: اجرای این طرح‌ها از سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و تحقیقاتی آغاز شد و تاکنون بین ۱۵ تا ۲۰ هزار هکتار طرح الگویی در کشور به اجرا درآمده است.

او با اشاره به نتایج درخشان این فناوری در کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد محصولات و ارتقای بهره‌وری (به عنوان یکی از اهداف اساسی اسناد بالادستی) افزود: به دنبال اثربخشی این فناوری بومی‌سازی‌شده، برنامه‌های توسعه‌ای در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، میان‌مدت (پنج‌ساله) و بلندمدت (ده‌ساله) در معاونت آب‌وخاک تدوین و وارد فاز اجرایی شده است.

عباسی از برنامه امسال برای اجرای ۵۰ هزار هکتار سامانه آبیاری هوشمند در تمامی استان‌ها خبر داد و تأکید کرد که استان‌های دارای ظرفیت و استقبال بیشتر، سهم بالاتری از این طرح را به خود اختصاص خواهند داد.

تمرکز بر مزارع پیشرو و کشت و صنعت‌ها

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری درباره جامعه هدف این فناوری تصریح کرد: تکنولوژی آبیاری هوشمند در گام‌های نخست برای مزارع بزرگ، کشت و صنعت‌ها و مزارع پیشرو (به‌ویژه سطوح بالای ۵۰ هکتار) که نقش اصلی را در امنیت غذایی بر عهده دارند، در اولویت قرار دارد و در سال‌های آتی به مزارع کوچک‌تر تسری خواهد یافت؛ مزارع پیشرو به دلیل مقیاس تولید، بهترین بستر برای توجیه اقتصادی و ترویج این فناوری هستند.

بومی‌سازی کامل سخت‌افزار و نرم‌افزار توسط دانش‌بنیان‌ها

او با تأکید بر اینکه فناوری آبیاری هوشمند اعم از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کاملاً بومی و ساخت داخل است، خاطرنشان کرد: این قابلیت هم شامل هوشمندسازی سامانه‌های نوینِ ازپیش‌اجراشده (با هزینه پایین) و هم سامانه‌های جدید می‌شود. با این حال، مهم‌ترین محدودیت پیش رو در آغاز راه، تأمین اعتبارات مالی است.

عباسی در خصوص مدل تأمین مالی این طرح‌ها گفت: در طرح‌های پایلوت، سهم اعتبارات دولتی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شده و مابقی توسط بهره‌برداران تأمین شده است. از آنجا که این فناوری نوپاست، انتظار می‌رود دولت در سال‌های نخست حمایت مالی بیشتری داشته باشد تا پس از جا افتادن و اثبات توجیه‌پذیری اقتصادی، به تدریج سهم دولت کاهش یافته و عمده هزینه‌ها توسط خود بهره‌برداران مدیریت شود.

او در پایان بر ضرورت تقویت بخش‌های آموزشی و ترویجی با همکاری مراکز تحقیقاتی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تخصیص به‌موقع و مناسب اعتبارات دولتی، هدف‌گذاری ۵۰ هزار هکتاری هوشمندسازی مزارع در سال جاری به‌طور کامل محقق شود.