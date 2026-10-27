به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: تاکنون در این مرکز ۴۵۰ درخواست داوری ثبت شده که ۲۶۱ پرونده به صدور رأی منجر شده و در مجموع ۸۷۰ جلسه داوری، کدخدامنشی و صلح و سازش با هدف رسیدگی به اختلافات و ایجاد توافق میان طرفین برگزار شده است.

یوسفی افزود: مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی با هدف رسیدگی تخصصی به اختلافات تعاونی‌ها، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش فعالیت می‌کند و هم اکنون ۲۰ داور متخصص و باتجربه در این مرکز فعالیت دارند.

رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: اختلافات میان تعاونی‌ها، اختلاف اعضا با شرکت‌های تعاونی و سایر دعاوی مرتبط با بخش تعاون که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرکز داوری باشد، در این مجموعه بررسی و پیگیری می‌شود.

یوسفی افزود: حل اختلافات از طریق کدخدامنشی و صلح و سازش علاوه بر کاهش هزینه‌های طرفین، از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی و افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند.

یوسفی با اشاره به مدت رسیدگی به اختلافات گفت: در پرونده‌های مشمول مقررات مربوط، مهلت داوری در صورت تعیین‌نشدن مدت از سوی طرفین، سه ماه است؛ با این حال در پرونده‌های پیچیده که نیازمند بررسی اسناد مالی، کارشناسی تخصصی و برگزاری جلسات متعدد هستند، این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی درباره اعتبار آرای صادرشده گفت: آرای داوری در چارچوب مقررات قانونی قابلیت اجرا دارند و اشخاص در صورت وجود جهات قانونی می‌توانند درخواست ابطال رأی را از طریق مراجع قضایی مطرح کنند.

وی با اشاره به تعامل این مرکز با دادگستری استان افزود: با همکاری دستگاه قضایی، شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با داوری اتاق تعاون تعیین شده است که این موضوع به تسهیل و تسریع رسیدگی‌ها کمک می‌کند.