نخست‌وزیر مالزی، پیروزی انتخاباتی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در دوره جدید ریاست جمهوری وی بیش از پیش گسترش یابد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نخست‌وزیر مالزی در پیامی با تبریک پیروزی لولا داسیلوا، این انتخابات را رقابتی دشوار توصیف کرد که با اعطای مأموریتی دوباره از سوی مردم برزیل به وی برای رهبری این کشور همراه شده است.

وی با اشاره به تعهد دیرینه رئیس‌جمهور برزیل به عدالت اجتماعی، کاهش فقر و تقویت صدای کشور‌های در حال توسعه در عرصه بین‌المللی، تأکید کرد: این رویکرد‌ها برای لولا داسیلوا در سطحی فراتر از مرز‌های برزیل احترام و اعتبار به همراه داشته است.

نخست‌وزیر مالزی همچنین با تأکید بر اهمیت تقویت جایگاه کشور‌های جنوب جهانی در شکل‌دهی به نظمی بین‌المللی عادلانه‌تر، ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های دو کشور در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه روابط میان اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و آمریکای لاتین و گسترش مناسبات دوجانبه تقویت شود.